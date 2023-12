Kuningas hakkab Haapsalus kuulsaks kippuma

Neljapäeva õhtul esietendub Haapsalu kultuurikeskuses Läänemaa ühisgümnaasiumi muusikal „Kuidas kuningas kuulsaks kippus”.

Kuigi sama nimega muusikali tõi lavastaja Kai Tarmula ühisgümnaasiumi noortega lavale ka kaks ja pool aastat tagasi, sügaval koroonaajal, pole siiski tegemist sama lavatükiga. Probleem, mida muusikalis kajastatakse – kuulsuseihalus –, on küll sama, kuid osa teksti ja mõned tegelased on eelmise lavastusega võrreldes muutunud. „Noorte jaoks on kaks aastat väga pikk aeg,” ütles Tarmula. „Need, keda kummardati paar aastat tagasi, nende järele enam ei kummardata, on tekkinud uued iidolid.”

Tarmula sõnul püüab ta lavastuses ajaga kaasas käia. Nii on eelmise lavastuse fitness-kuninganna muutunud teraapiatädiks ja ajakohastunud on kõnekeel, näiteks on vesipiibust saanud veip. Selleks, et pealtvaatajad noorte kõnekeelega muusikalis sammu jõuaksid pidada, kuulub muusikali juurde ka sõnaraamat, kust saab näiteks teada, kes või mis on buumer.

