Vana Vaksali viimane kontsert kolib Tallinna

Haapsalu raudteejaamas 13. augustil toimuma pidanud Mihkel Raua kontsert kolib Haapsalust hoopis Tallinnas Balti jaamas asuvasse Humalakotta.

Üritustesarja Vana Vaksal korraldaja Kai Tarmula põhjendas just Balti jaama kolimist sellega, et ka Balti jaam on vaksal ja see haakub üritustesarja nimega. Korraldajatel oli vaja leida kontserdile kiiresti uus asukoht, sest Haapsalus raudteejaamas toimunud üritused häirisid naabruskonnas elavate inimeste öörahu. „Teeme sarja lõpuni. Pole meie moodi öelda, et rohkem ei tee,” ütles Tarmula.

Kõigi nendega, kes on Mihkel Raua kontserdile pileti juba ostnud, võtavad korraldajad ühendust. Kui Tallinna kontsert neile ei sobi, makstakse raha tagasi.

