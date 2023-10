Raudteejaamas esitletakse raamatut raudteepostist

Tuleval teisipäeval esitletakse raudtee- ja sidemuuseumi ootesaalis Oliver Hanschmidti ingliskeelset raamatut Eesti postivagunitemplitest.

Mahukasse raamatusse “Cancellations and Markings of the Estonian Railway TPOs (Travelling Post Offices) 1918 – 1944″ on autor on Oliver Hanschmidt kokku kogunud saadetistel olevad Eesti postivagunitemplid. Templid on pärit autori enda ja teiste raudteeajaloo huviliste kogudest.

„Peaaegu 15 aastat on möödas viimasest sellelaadsest uurimusest. Olen leidnud uusi templijäljendeid ning täpsustanud fakte. Lisaks on raamatus on iga templi juurde märgitud selle varaseim ning hiliseim kasutusaeg. See annab parema ülevaate postitempli tegelikust kasutusajast,” selgitas Hanschmidt.

Raamatu 218 leheküljelt leiab veel autorile teada olevad haruldased postivagunist saadetud tähitud saadetised. Samuti on välja toodud liinid, kus postivagunid olid küll käigus, aga puuduvad siiani teadmised templite kasutustest nendel liinidel.

Templijäljendite haruldane uurimus põhineb autori enda kogus sellest perioodist olevatele 750le saadetistele ja andmebaasile, mis sisaldab rohkem kui 1650 sissekannet. Raamatus on esitletud eri postisaadetised alustades trükitööst ja lõpetades õhupostisaadetistega, mis kõik on teele pandud postivagunitest.

Postivedu Balti raudteel algas kaks päeva pärast liikluse algust ehk 7. novembril 1870. Sellest möödub tuleval teisipäeval 153 aastat. Postivaguni tähtust ei tohiks alahinnata, sest see oli sellel perioodil kõige kiirem posti edastamise viis – sisuliselt nagu tänane e-post.

„See raamat on põnev lugemisvara kõigile, keda huvitab postiajalugu ja meie raudteepärand, samuti nendele, kes isegi ehk kunagi mõne saadetise postivagunist teele on pannud ja tegelikult ka kõigile kollektsionääridele, kes on mõelnud, et ei tea, kas sellel saadetisel postivagunitempliga ka mingit väärtust on,” jagas Hanschmidt soovitusi.

Raamat on kataloogiks näitusele „Travelling Post Office Cancels in Estonia 1919-1944“. Näitus on olnud külastajatele uudistamiseks Haapsalu raudteejaama ootesaalis 3. juulist ja jääb avatuks detsembri lõpuni.

Raamatuesitlus algab Haapsalu raudteejaama ootesaalis 7. novembril kl 16.