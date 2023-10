Erik Laur: USA turud jätkavad langust, ka Euroopa on leidnud oma suuna

Vaatamata konsensuslikule arusaamale, et nii USA-s kui ka euroalas on intressimäärad oma kõrgpunkti saavutanud, on maailmaturu indeks langenud oma juuli lõpus tehtud tipust enam kui -10 protsenti. Turud on hakanud mõistma, mida tähendab see, kui keskpangad jätavad intressid sedavõrd kõrgetele tasemetele pikemaks ajaks ning milline saab olema selle mõju majandusele. Kolmanda kvartali tulemuste avaldamine ei ole seni veel märkimisväärset mõju avaldanud USA aktsiaturgude langusele, samal ajal kui viiest suurest kolm on oma tulemused juba avaldanud. Vaatamata rohketele hukkunutele Israeli ja Hamasi sõjas, saab baasstsenaariumi kohaselt olema Lähis-Ida konfliktil piiratud mõju ülemaailmsetele finantsturgudele.

