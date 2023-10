Tutvuge igaks aastaajaks mõeldud ketside mudelitega

Kellele ei meeldiks aeg-ajalt ketse jalga libistada? Need on lihtsad, mugavad, sobivad suurepäraselt väga erineva meeleoluga riietega – need on vaid mõned põhjused, miks ketside fännidest puudust ei tule. Kui aga soovite, et teie lemmik lõige täiendaks teie välimust võimalikult sageli, vaadake milline ikooniline mudel kõige mitmekülgsemaks osutub. Selles artiklis esitleme igaks hooajaks ideaalselt sobivaid ketse!

Converse ketsid – korvpalli igihaljas

Ketsidest on võimatu ilma Converse kaubamärki mainimata rääkida, sest neile võlgneme vähemalt mõne ikoonilise disaini, nagu Chuck 70 ja Chuck Taylor All Star. Need Converse disainid on saadaval olnud juba mitu aastakümmet, praktiliselt muutumatul kujul – tekstiilist pealispind ja vastupidav kummist tald tagavad, et saaksite neid praktiliselt aastaringselt kanda! Samas on tegemist ka ikooniliste Converse tennised, mida leiate hiigelsuurest tootevalikust ja piiratud kollektsioonidest. See on stiil, mis räägib enda eest!

Kas soovite oma riidekappi mõne vähem klassikalise mudeliga täiendada? Aastaringsete meeste Converse ketside hulgast tasub mainida ka Chuck 70 AT CX mudelit. Neid eristab klassikaline pealispind, mida täiendab futuristlikus stiilis platvorm – see täiustab teie streetweari komplekti suurepäraselt. Kas unistate klassikaliste ketside uuemast vormist? Siin see on! Tänu ilmekale platvormile naudivad naiste Converse Run Star Hike ja Run Star Motion mudelid vankumatut populaarsust. Viimase tunnete eksimatult ära tänu sakilisele tallale ja julgetele perforatsioonidele.

California stiil – Vansi ketsid

Kas olete Vans kaubamärgi fänn? Kui jah, siis on teile kindlasti tuttav ka Vans Authentic mudel – igihaljas, mida saab tänu selle disainile nii suvel kui sügisel paksema sokiga kanda. Tuntuimad Vansi kaubamärgi meeste ja naiste jalanõud on aga eelkõige Vans Old Skool sarja rula klassikud – nii kabemotiiviga kaunistatud kui ka erksate värvitoonidega. Paks tald ja jäigem pealispind täiendavad teie välimust suurepäraselt suurema osa aastast, isegi kui ilm enam nii hea pole. Nende kõrval on mitmekülgsuse mõttes ka SK8 mudelid, mida kaunistavad iseloomulikud õmblused kolmes erinevas kõrguses. Klassikalistele toodetele viidates pakub Vansi bränd Old Skool ka mugava Velcro kinnitusega ketse lastele ja teismelistele.

Piisab pilgust naiste tennised ning ei jää kahtlustki, et platvorm jätkab võidukäiku veel mitmel hooajal – eriti kui mainida Old Skool Overt CC või Era Stacked mudeleid. Nende hulgast paistavad silma Sentry sarja ketsid, mille iseloomulikku talda täiendavad perforatsioonid ja kaitsekiht.

Retrostiilis ketsid – adidase ettepanekud

Meie ülevaate lõpetuseks on aeg toetuda ka mõnele adidas kaubamärgi pakkumisele. Naiste Nizza sari loodi retro-inspiratsiooni silmas pidades. Nende disain, mis koosneb lihtsast nelinurksest profiilist, ninaosaga kattuvast paksust tallast ja pealispinda kaunistavast kolmest triibust, moodustavad suurepäraselt äratuntava sportliku mudeli. Leiate adidase Nizza naiste ketse mitmes variandis: Platform või Platform W, aga ka Trek W – mis haarab tähelepanu omapärase kaarega tallaga. Bränd adidas ei unusta ka kõige nooremaid ketside fänne, pakkudes lastele Nizza Platform J mudeleid.

Neid ja teisi ketside mudeleid, nii aastaringseid kui ka suveks või talveks mõeldud variante, leiate Sizeeri tootevalikust. Nautige laia lõigete ja kergete jalanõude valikut ning samuti võimalust jalanõude kuni 30-päevase perioodi jooksul ümbervahetamiseks või tagastamiseks!