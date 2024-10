Tuleval suvel saab Haapsalu raudteel hakata sõitma kolme eri liiki dresiiniga ehk raudteesõidukiga.

Selleks tõsteti reedel õhtul raudteemuuseumi juures kaheteljeline kraanaga mootordresiin AGMu-2274 veokile, et see saaks sõita Tallinna renoveerimisse. Raudteemuuseumi juhi Talis Vare sõnul on remondi käigus kavas taastada dresiini algne välimus ja teha see sõidukõlblikuks.