Juhtkiri: solvuda pole mõtet

Kired Haapsalu suvise ööelu ümber ei taha kuidagi vaibuda. Pärast eelmisel nädalavahetusel raudteejaamas toimunud pidu lahvatanud tüli on nüüd päädinud sellega, et Vana vaksali kontserdisarja korraldajad on otsustanud sarja viimase, augustikuusse plaanitud kontserdi viia Haapsalust hoopis Tallinna Balti jaama – vanad vaksalid ju mõlemad. Selle peale on Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis läinud väga tuliseks, kohati isegi inetuks vaidluseks.

Antud juhul ei ole põhiküsimus üldse see, kui palju raudteejaamast kostev muusika või peolised ise ümbruskonna elanikke häirisid või ei häirinud. Ammugi pole mõtet maapõhja tampida inimest või inimesi, kes öörahu rikkumise pärast politseisse pöördusid. Pigem on küsimus reeglitest kinni pidamises. Antud juhul oli linnavalitsus väljastanud avaliku ürituse loa kella üheni öösel, korraldajad aga plaanisid sellele vaatamata peo lõpu kaks tundi hilisemaks. Kui maanteel, kus on lubatud sõita 90 km tunnis, kihutada 120 kilomeetrit tunnis, pole mõtet solvuda politsei peale, kes su kinni peab ja trahvi teeb. Trahvist pääsemiseks võib ju üritada leida sada põhjendust, miks oli vaja kiirust ületada, aga avaldus, et sellel maanteel ei sõida ma enam kunagi, ei vii kuhugi.

Vana vaksali korraldajatel on ühes asjas aga tuline õigus. Kai Tarmula ütles Lääne Elule, et selleks, et tema tulevikus Haapsalus kontserte korraldaks, peab olema läbi arutatud kogu Haapsalu suvine meelelahutus, sest probleem ei puuduta ainult tema kontserdisarja. Tõepoolest võiks Haapsalus avaliku ürituse lube välja andev linnavalitsus talvel, kui emotsioonid on maha jahtunud ning pikkadel pimedatel õhtutel aega palju, teha laiema, nii ettevõtjaid kui ka linnarahvast kaasava arutelu selle üle, milline peaks ja võiks olla suvine Haapsalu kultuuri- ja ööelu, et hundid oleksid söönud ja lambad terved.