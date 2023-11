Näitus ajast, kui kirjad liikusid mööda raudteed

Et raudteel on liikunud inimesed, kaup ja postikotid, on kõigile mõistetav, aga et rongides on olnud ka postivagunid, mis täitsid liikuva postkontori ülesandeid, teatakse vähem.

Just eestiaegsetest postivagunitest ja nende templitest kõneleb näitus, mis vähemalt selle aasta lõpuni Haapsalu raudteejaama ootesaalis näha on. Näitusel ja teisipäeval raudteejaamas esitletud samal teemal kirjutatud raamatus olevad postivagunite templid pärinevad kollektsionäär Oliver Hanschmidti kogust.

Näitus ja raamat on ingliskeelsed. „Eestikeelsega ei saaks kusagil maailmas käia,” ütles Hanschmidt. Ta selgitas, et kui tahaks filateelianäitusega maailmas ringi käia, peab see olema inglis- või saksakeelne.

