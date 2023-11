Haapsalu helilooja Erki Meister on valmis saanud uue muusika – seekord kõlavad laupäeval Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis Eesti popmuusika seaded, mida kannavad ette suisa kaks vokaalansamblit.

Meister on seni loonud palju Eesti pärimusest inspireeritud muusikat, samuti kirjutanud klassikalistele vaimulikele tekstidele ja kasutanud mitmete Eesti luuletajate loomingut. Nüüd on ta võtnud ette popmuusika. Kontsert „Sügistuuled“ kultuurikeskuse rõdusaalis algab kl 19 ja on tasuta.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!