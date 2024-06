Erki Meister mõtiskleb kunstisaalis inimloomuse üle

Kuigi haapsallasest kunstnik Erki Meister avab oma uue näituse performance’iga fotograafia surmast, eksponeerib ta kunstisaalis veerandsaja aasta taguseid fotosid.

Meister on jaganud väljapaneku pealkirja all „Ilus ja hirmus on inime“ kaheks: ühes seinas fotod, teises maalid. Fotod on mustvalged, täis varje, mis moodustavad inimkehale tätoveeringuid. Ja Viiralti „Põrgut“ meenutavad maalid: kriiskavad värvid, lehtkuld, kiiskav epoksiidvaik. Õrna akti vastu revolvriga naine.

Kui kunstnik juurdleb inimloomuse vastandlikkuse üle, kas ühes seinas avaneb hirmus ja teises ilus pool?