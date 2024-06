Valgete Ööde festival keskendub muusika suurkujudele

Juuni viimasel nädalavahetusel Haapsalus toimuv Valgete Ööde festival toob kuulajateni Eesti muusika suurkujud: Tõnu Kõrvitsa, Rein Rannapi ja Sven Grünbergi.

„Sobitub Haapsalu muretusse kuurordiõhkkonda,” ütles festivali produtsent Tuuli Metsoja kava kohta.

Produtsendi sõnul on tänavusel festivalil justkui kaks fookust: Tõnu Kõrvitsa triloogia ja autorikontserdid. Esimest korda kolmel õhtul järjest kõlav Kõrvitsa triloogia on kirjutatud 10 aasta jooksul. Selle eri osi on küll varem ette kantud, kuid siiani pole triloogiat tervikuna esitatud.