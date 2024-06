Galerii: troopilises öös kõlasid džässirütmid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 27

IMG_8496 Foto Kaire Reiljan IMG_8499 Foto Kaire Reiljan IMG_8500 Foto Kaire Reiljan

Haapsalu Valgete ööde festivali teine päev lõppes öökontserdiga Haapsalu raudteejaamas, kus astus üles Holger Marjamaa trio.

Sel aastal jõudis festival traditsiooniliste esinemispaikade nagu Haapsalu toomkirik, Jaani kirik ja Uuemõisa lossi valge saal kõrval ka raudteejaama, kus sai kuulata maailma tasemel džässi. Džässpianist Marjamaa on läbi löönud rahvusvahelisel areenil ja Eestis kuuleb teda esinemas pigem harva.

Koos Heikko Remmeli (kontrabass) ja Jussi Lehtoneniga (trummid) esitas Marjamaa öökontserdil Marjamaa originaalmuusikat ja Ameerika džässistandardeid.

Haapsalu kontserdil tunnistas Marjamaa, et Haapsalu on tema lemmiklinn ja et eesti publiku ees on alati kõige parem esineda. Ka publik võttis muusikud vastu väga soojalt ja meelitas välja lisapalagi.