Valgete Ööde festival toob Haapsallu tuntud lood uuel moel

Juuni viimasel nädalavahetusel Haapsalus toimuv Valgete Ööde festival toob helilooja Olav Ehala muusika kuulajateni täiesti uuel kujul.

Reede õhtul kuuleb kontserdil „Jubilate” Ehala teada-tuntud teoseid rahvusmeeskoori ja Kadri Vooranna esitluses. „Tuntud lood, aga krutskitega,” ütles festivali produtsent Tuuli Metsoja.

Metsoja sõnul on headele ja tuntud originaallugudele keeruline luua uusi kihte, kuid selle kontserdi kavaga on see õnnestunud. Koh