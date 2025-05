Söögikohad täiendavad suveks töötajate ridu

Haapsalu söögikohad on suveks hankinud endale täiendavat tööjõudu, kes tutvuste, kes kuulutuste abiga. Nüüd loodavad nad, et tuleb piisavalt külastajaid.

Hapsal Dietrichi perenaise Mary-Liis Kaabli sõnul on restoranil lisatööjõud leitud. Aasta ringi on Dietrichis tööl kümne inimese ringis, suve peale on töötajaid kokku aga 40–50, rääkis ta. Enamiku moodustavad teenindajad, aga lisatööjõu hulgas on ka mõni nõudepesija ja kokk.

„Neid ei olnud meil keeruline leida. Meil on selles mõttes hästi, et töötajad tulevad juba vähem