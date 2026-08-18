Läänemaa eksport kukkus

Statistikaameti andmeil kasvas juunis Eestis eksport 15 protsenti, kuid Läänemaal vähenes see hoopis kaheksa protsenti.

„Läänemaa ei eristu eriliselt teistest maakondadest. Lisaks Läänemaale vähenes eksport ka Hiiumaal, Saaremaal ja Järvamaal,” ütles statistikaameti meediasuhete partner Annaliisa Köss.

Tema sõnul oli Läänemaal ekspordi suurim langus kokkupandavate puitehitiste, puidust tisleri- ja puusepatoodete ning traktorite osade ja tarvikute valdkonnas.

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Ehkki suurim langus oli Läänemaal puiduvaldkonnas, oli puit siiski suurim ekspordiartikkel. Peamiselt eksporditi Läänemaalt puidust tisleri- ja puusepatooteid ning kokkupandavaid puitehitisi. Samuti eksporditi kala.

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