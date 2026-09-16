Läänemaal on tänavu vähi sõeluuringutel osaletud 2600 korral

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Tänavu on kolmel riiklikul vähi sõeluuringul osaletud Läänemaalt kokku 2 657 korral – soolevähi ja rinnavähi sõeluuringutele on jõudnud juba üle poole kutsututest. Tervisekassa tuletab meelde, et kõigil sihtrühma kuulujatel on veel aasta lõpuni võimalik tasuta vähi sõeluuringutel osaleda.

2026. aasta esimese kaheksa kuu jooksul on rinnavähi sõeluuringul osalenud Läänemaalt 1073 naist ehk 55 protsenti kutsututest. Soolevähi sõeluuringul on osalenud 1176 inimest ehk 56 protsenti kutsututest ning emakakaelavähi sõeluuringul 408 naist ehk 42 protsenti kutsututest.

“Mitmete vähiliikide puhul on probleemiks salakaval kulg, sest haigus annab endast tunda alles siis, kui kasvaja mass on kriitiliselt suur. Sõeluuringute mõte ongi need muutused üles leida enne, kui tekivad sümptomid ja haigus jõuab kaugemale areneda,” rõhutas Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog doktor Riina Kütner sõeluuringutel osalemise tähtsust.

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Tema sõnul on sõeluuringute suurim väärtus see, et haigus on võimalik avastada varakult. “Mida varem muutus leitakse, seda rohkem on meil ravivõimalusi ja seda suurem on tõenäosus, et ravi on tulemuslik ja inimene paraneb.”

Rinnavähi puhul aitab varasem avastamine haigusele varem jälile saada, emakakaela- ja soolevähi puhul saab aga sageli avastada ka vähieelseid muutusi enne, kui vähk üldse välja kujuneb. “Igal aastal aitab sõeluuring päästa sadade inimeste elu. Seepärast, kui olete sõeluuringule kutsutud, palun kasutage seda võimalust,” pani Kütner kõigile südamele.

Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Kristin Kuuski sõnul on sügis hea aeg üle vaadata ka need tervisega seotud tegevused, mis aasta jooksul on muu elu kõrval edasi lükkunud.

„Sõeluuringu kutse kehtib kogu kalendriaasta ja seepärast tasub kindlasti üle kontrollida, kas sinu või mõne lähedase sünniaasta kuulub tänavu mõne sõeluuringu sihtrühma ja kas uuring on juba tehtud. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida,” pani Kuusk kõigile südamele.

2026. aastal on tasuta sõeluuringutele oodatud üle 225 000 inimese

Vaata, kas sina või su lähedane on kutsutute seas:

Rinnavähi sõeluuring: naised sünniaastaga 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976.

Emakakaelavähi sõeluuring: naised sünniaastaga 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996.

Soolevähi sõeluuring: naised ja mehed sünniaastaga 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970.

Sõeluuringutel osalemine on sihtrühma kuuluvatele inimestele tasuta ja selleks ei ole vaja ravikindlustust. Lisainfo uuringul osalemiseks: soeluuring.ee.