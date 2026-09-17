Päästjad selgitavad Haapsalus eliitkomando

Reedel on Haapsalu päästekomando ümber tavapärasest rohkem sagimist, sest Lääne päästekeskuse päästjad selgitavad seal välja tänavuse eliitkomando.

Hiiu-Lääne päästepiirkonna juhi Hannes Aasma sõnul osaleb võistlusel 19 komandot Lääne-, Saare-, Hiiu-, Pärnu-, Rapla- ja Järvamaalt. Võistlejate seas 14 kutselist ja viis vabatahtlikku komandot.

Läänemaalt on võistlustules Haapsalu ja Risti komando päästjad. „Läänemaa vabatahtlikud sel aastal ei osale,” ütles Aasma.

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Eliitkomando võistlusel peavad meeskonnad näitama oma oskusi liiklusõnnetuse puhul ja veepäästeharjutuses, samuti on kavas ohutu sõidu ja elanikkonnakaitse võistlusala. Kutselised päästjad panevad end proovile ka suitsusukel