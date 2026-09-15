Päästjad tõid Ristil kassi puu otsast alla

Esmaspäeval, 14. septembril kell 9.45 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valda Risti alevikku, kus kass keeldus puu otsast alla tulemast. Teataja sõnutsi oli kass puu otsas juba mitmendat päeva.

Kiisut meelitati toiduga alla tulema, aga loom jäi endale kindlaks ega liikunud kusagile. Kuna hiirekuningas oli puu otsas umbkaudu seitsme meetri kõrgusel, paigaldasid päästjad looma alla toomiseks tõmbredeli. Kell 9.59 oli kass puu otsast alla toodud ja omanikule üle antud.