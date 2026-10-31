Massu liukivi – haruldane muistse seksuaalmaagia mälestusmärk

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaal leidub palju haruldasi minevikumälestisi – mõni neist üle Eesti tuntud, mõni siiani teenimatult varju jäänud. Siin leidub ka üks kivi, mis võiks tähelepanu väärida mitte üksnes Eestis, vaid kindlasti terves Põhja-Euroopas. See kivi asub Lõuna-Läänemaal, Massu mõisa juurest Mõisakülla viiva tee põhjaservas, mõisa ja Kokuta küla vahel.

Kivi on loode-kagu suunas 3,6 m pikk, kirde-edela suunas 3,5 m lai ja tee poolses küljes 1 m kõrge. Kirdekülg on kaldu ja laienev, edelakülg aga järsk, nii et külje poolt vaadates on rahn nüri kolmnurga kujuline.

Kirdesse kalduvat pealispinda lõikavad pikisuunas kaks looduslikku pragu. 40–50 cm ülaäärest allpool asuvad kivi pikisuunas paralleelses reas kolm kunstlikku, kivisse süvendatud ümarovaalset süvendit. Kummagi kagupoolse süvendi läbimõõt on 26 cm ja suurim sügavus 3,5 cm. Loodepoolse süvendi märkamine on keerukam ja see on veidi väiksem.

Need süvendid, liulaskmise alguspunktid on ühetaolise kaldega: just nagu tagumikujäljed. Kõigist kolmest süvendist kulgeb allapoole hele kulutusjälg. Kõige tugevam allalaskmisjälg on kagupoolne.

Lisaks suurtele lohkudele leidub kivil ka rida väike