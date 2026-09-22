Galerii: Kirbla kalmistul mälestati Eesti vabaduse eest võidelnuid

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Teisipäeva hommikul tähistati Kirbla kalmistul Jüri Uluotsa kalmul vastupanuvõitluse päeva. Asetati mälestuspärjad, nende seas ka presidendilt ja riigikantseleist saadetud pärg, süüdati küünlad ja peeti kõnesid.

Uluots oli peaminister vabariigi presidendi ülesandeis, kes nimetas 1944. aasta septembris ametisse Eesti Vabariigi valitsuse, mis on tuntud Otto Tiefi valitsusena. Uluots põgenes saabuvate nõukogude okupatsioonivägede eest Rootsi, kus ta kandis edasi Eesti õiguslikku järjepidevust riigipeana eksiilis.

"See on k