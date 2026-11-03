Haapsalu kutsub kodusid jõuluehteisse seadma

Haapsalu linnavalitsus korraldab tänavu esimest korda jõulukaunistuste konkursi.

„Et luua jõulumeeleolu,” ütles linnapea Olavi Seisonen volikogus. „See oleks täiendav põhjus, et Haapsalut külastada.”

Jõulukaunistusi on plaanis hinnata kolmes kategoorias: Posti ja Karja tänav, Haapsalu linnaline piirkond ning maapiirkond. Kandidaate saavad esitada kõik, kuid võitja selgub rahvahääletusel.

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Kandidaate saab esitada 28. novembrist 16. detsembrini. Hääletus toimub 17.–27. detsembril. Kauneimad jõulukaunistused selguvad 7. jaanuaril. Lisaks annab EELK Püha