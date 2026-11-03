Haapsalu plaanib tööstusalasid edasi arendada

Haapsalu linnavalitsus soovib kolme tööstusparki, kuid nende arendamine on eri staadiumis.

„Endale tundub, et oleme turismile suunatud. Samas, kui vaatame arve, siis näeme, et kõige suurem majandussektor on tööstus, kust tuleb meie piirkonda lisandväärtust,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen.

Üks võimalus tööstuse toetamiseks on tema sõnul hea taristuga tööstusalade loomine.

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Seisoneni sõnul on Haapsalul kolm võimalust tööstusparkide loomiseks, kuid need on kõik eri arengujärgus. Uuemõisa tööstuspark on olemas, aga seal oleks vaja linnapea sõnul parandada teid ja trasse. „Need on amortiseerunud või pole õigel ajal välja ehitatudki,” ütles ta.

Sealse tööstuspargi areng looks Seisoneni sõnul kasvutingimusi juba seal olevatele ettevõtetele.