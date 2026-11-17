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Haapsalu linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve, kus on suurte investeeringute asemel palju väikeseid.

„Enam-vähem saame järgmisel aastal hakkama,” ütles eelarve kohta Haapsalu linnapea Olavi Seisonen.

Ta tõi suuremate investeeringutena välja Hommiku kaldalt Haudejaama teeni viiva kergliiklustee ja Ridala kooli soojapidavaks muutmise projektiga alustamise.

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Uuemõisa viiva uue kergliiklustee tarbeks on eelarvest planeeritud ligi 524 000 eurot, millest üle 297 000 tuleb toetustest. Ridala kooli projekteerimiseks on 150 000 eurot, millest kaks kolmandikku on mõeldud tulema toetustest.

Haapsalu finantsjuhi Martin Schwindti sõnul on Ridala kooli suurem inv