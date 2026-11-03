Lääneranna sai seitse laste mänguväljakut

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Lääneranna vallas valmis oktoobris Leaderi toel seitse laste mänguväljakut.

Uued mänguväljakud said toetust üle 100 000 euro ja asuvad Lihulas, Tuudil, Kirblas, Kõmsil, Varblas, Koongas ja Lõpel. Esimesed neli said Leaderi toetust Läänemaalt Kodukant Läänemaa kaudu, Varbla, Koonga ja Lõpe väljakud Pärnumaalt Pärnu lahe partnerluskogu kaudu.

„Mõlemad piirkonnad kiitsid meie taotluse heaks, mitte et pool valda saab ja pool ei saa,” märkis Lääneranna vallavanem Tarvi Sits.

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Lapsed kippusid Lihula linnusemäel asuval väljakul Sitsi sõnul mängima jub