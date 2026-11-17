Lääneranna vallavalitsus otsustas eile, et ei kaeba edasi Pärnu maakohtu otsust, mis andis õiguse kultuuri- ja noortekeskuse juhile Reelika Toomile, kellega vald oli töölepingu lõpetanud.

„Kohtuotsus on täitmiseks,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) Lääne Elule. Kohtuotsuse järgi pidanuks kohalik omavalitsus pakkuma Toomile uut töökohta. Töölepingu lõpetamise tunnistas kohus õigustühiseks ja mõistis vallalt Toomi kasuks välja üle 10 000 euro. Sits kinnitas, et see makstakse ära ja edasi järgmisesse kohtuastmesse ei minda.

„Oleks võinud minna, et saada selgust, aga vallavalitsus ei pea seda mõistlikuks,” ütles Sits. Igasugune vaidlus kulutab Sitsi sõnul aega, jõudu ja raha. „Pigem joon alla tõmmata,” märkis Sits.

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Sits ütles, et jääb endiselt seisukohale, et kohale, mida kohtu hinnangul tulnuks pakkuda Toomile, oli õige korraldada konkurss. Kui aga kohus arvas teisti, siis seda ta aktsepteerib.

Toomile makstakse välja kolme kuu keskmine palk ja tema kohtukulud.