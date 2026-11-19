Baltimaade ühe suurima, 244 megavatise (MW) võimsusega Risti päikesepargi avatseremoonia peeti sügisese ilma tõttu kümne kilomeetri kaugusel Turbas, kunagise Ellamaa elektrijaama hoones.

Elektrivõrku suudab Risti päikesepark anda koguvõimsusest kuni 184,5 MW jagu energiat – nii suur on pargi liitumispunkti maksimaalne võimsus. 270 hektaril laiuvas Risti päikesepargis on pea 340 000 päikesepaneeli, mille aastane elektritoodang suudab katta 90 000 keskmise Eesti majapidamise aastase elektritarbimise.

Järgmisel aastal lisandub akusalvestus

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Pargi tootlikkus sõltub loomulikult ilmast. Kui on pilves ja udune nagu eile, siis jääb pargi võimsus 5–10 MW ringi. Sunly tegevjuht Priit Lepasepp