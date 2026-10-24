Piirsalu saab kaitseministeeriumi raha eest kergliiklustee

Kaitseministeerium annab lõhkeainetehase eest Lääne-Nigula vallale kuni 840 000 eurot, mille eest rajatakse Piirsallu kergliiklustee ja kriisikeskus kohalikku seltsimajja.

Kaitseminister Martin Heremi käskkirjaga saab kohalik omavalitsus kuni 800 000 eurot kergliiklusteeks ja kuni 40 000 eurot kriisikeskuseks. Viimase omaosaluse 25 protsenti peab leidma vald ise.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Piirsalu elanikud on kergliiklusteed oodanud aastaid. Piirsalus on sõidukiirus küll piiratud, aga Randmaa sõnul ei peeta sellest kinni. Jalakäijad kasutavad kitsast kiviaiaga piiratud teeäärt. „Tuleb mahtuda kitsastesse oludesse. Ja autode eest minna ka kuskile ei ole,” märkis vallavanem.

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Kui Piirsallu hakatakse rajama lõhkeainetehast, muutub liiklus tihedamaks. „Piirsalu kergliiklustee oli meie soov,” ütles Randmaa.

1,6 kilomeetri pikkune kergliiklustee alg