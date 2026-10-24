Riik võttis kaitse alla Suure väina laevavraki

Kultuuriminister tunnistas kultuurimälestiseks 15 Eesti merealal asuvat vähemalt saja-aastast laevavrakki, millest üks asub Suures väinas Virtsu-Kuivastu laevatee ja Kesselaiu vahel.

„Tegu on tõenäoliselt 16.–18. sajandist pärineva puidust purjelaeva vrakiga,” ütles muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik Maili Roio.

Roio sõnul on sellest perioodist pärit vrakke Eesti vetes vähe teada. „Need on väärtuslikud allikad varasema laevaehituse ja meresõidu ajaloo uurimiseks,” ütles ta.

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Laevavrakk on ligikaudu 11–13 meetri sügavusel ja asub veealusel nõlval kirde-edela suunal. Vraki hinnanguline pikkus on 23 meetrit ja laius 7 meetrit.

„Suurem osa laevakerest on mattunud merepõhja setetesse, mis võivad olla loonud soodsad tingimused arheoloogilise ainese säilimiseks,” ütles Roio.

Kuna suurem osa vrakist on mattunud setete alla, ei ole Roio sõnul praegu võimalik hinnata, kui su