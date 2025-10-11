Hiidlased korrastavad Vabadussõjas osalenute haudu

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Hiiumaa muinsuskaitse seltsi eestvedaja Dan Lukas (keskel) Haapsalu vanal kalmistul. Foto: Kaire Reiljan

Hiiumaa muinsuskaitseselts tahab Haapsalu vanal kalmistul korda teha ja märgistada hiidlasest Vabadusristi kavaleri Andrei Umbi ja tema lähedaste haua ning märgistada ka Vabadussõjas osalenud Sergei Kuuskori kääpa.

Eelmisel nädalal pidas Hiiumaa muinsuskaitse seltsi eestvedaja Dan Lukas Haapsalus vana kalmistu haldajatega haua korrastamise

