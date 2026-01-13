Naabermaakonnas leiti lindude gripp

Linnugripp Keibu rannas. Foto Urmas Lauri.

Hiiumaal Sääre külas tuvastati lindude gripp talus, kus peeti kokku ligi 100 erinevasse liiki kuuluvat lindu.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul teatas loomapidaja lindude suremuse suurenemisest juba reedel. „Talule kehtestati kohe kitsendused, keelati lindude ümberpaigutamine, tallu juurde toomine või välja viimine ning lindudelt pärinevate saaduste ja muu võimaliku nakkusohtliku materjali käitlemine. Lindudelt võeti proovid, mis eile laekunud uurimistulemuste põhjal kinnitasid eriti ohtlikku lindude gripi