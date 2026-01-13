Lääne-Nigula osavallakogud said esimehed

Kuula artiklit, 1 minutit ja 12 sekundit
0:00 / 1:12
Palivere osavallakogu esimeheks valiti taas Risto Roomet. Foto: Urmas Lauri
Eelmise nädala jooksul said kõik Lääne-Nigula osavallakogud esi- ja aseesimehed.
Eelmise koosseisu osavallakogu esimeestest valiti tagasi kolm: Kullamaal Tenno Laanemets, Paliveres Risto Roomet ja Orul Janek Loorens.
Viis osavallakogu alustavad uue juhiga. Martna osavallakogu esimeheks valiti Oliver Tammemägi, Taeblas Julia Sirkel, Ristil
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam