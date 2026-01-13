Lääne-Nigula osavallakogud said esimehed

Risto Roomet. Foto: Urmas Lauri
Palivere osavallakogu esimeheks valiti taas Risto Roomet. Foto: Urmas Lauri

Eelmise nädala jooksul said kõik Lääne-Nigula osavallakogud esi- ja aseesimehed.

Eelmise koosseisu osavallakogu esimeestest valiti tagasi kolm: Kullamaal Tenno Laanemets, Paliveres Risto Roomet ja Orul Janek Loorens.

Viis osavallakogu alustavad uue juhiga. Martna osavallakogu esimeheks valiti Oliver Tammemägi, Taeblas Julia Sirkel, Ristil

