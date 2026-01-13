Omavalitsused peavad linnukorjused kokku korjama

Linnugripi puhang Keibu rannas 2021. aastal. Foto Urmas Lauri.

Kui gripp metslindude seas levima hakkab, on nende korjuste kokku kogumine põllumajandus- ja toiduameti (PTA) omavalitsustele saadetud kirja kohaselt omavalitsuste ülesanne.

Seni tegeles korjuste korjamisega PTA ise. Detsembris saadetud teates ütles amet omavalitsustele, et heakorra tagamine on seadusega omavalitsuste ülesanne.

„Ma lugesin seda kirja ja