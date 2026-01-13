Juhtkiri: e-pood sulgeb päris poe

Kuula artiklit, 1 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 1:37

Vormsi poepidaja ei taha enam kauplust pidada. Põhjusena nimetab ta lahvka levikut saarel. Kauplusautot tähistava slängisõnaga lahvka peab ta silmas e-Selverit – Selveri ostude kojuveoteenust, mis toob saarele kauba korra või kaks korda nädalas. Ehk nii nagu tappis supermarketikettide taltsutamatu laienemine linnades agulipoed, nii teeb nende kettide e-teenus lõpu peale väikepoodidele maakohtades, mis lähima ketikaupluse tegevusraadiusse ei jää.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!