Transpordiamet plaanib Taeblasse kergliiklusteed

Kergliiklustee ehitus. Foto Urmas Lauri.

Transpordiamet pakub Lääne-Nigula vallale kergliiklustee ehitamist Taeblast Rannakülani, kuhu saabub juba Haapsalust kergliiklustee.

Ameti teatel on teehoiukava töögrupp kinnitanud tee projekteerimise plaani sel aastal. Kavas on rajada tee Taebla aleviku Haapsalu-poolsest otsast Rannakülani ehk maantee 59,8. kilomeetrist 63,9. kilomeetrini.

Kergliiklustee ehitataks transpordiameti meetme abil. „Aastast 2021 pärit meede on ette nähtud kergliiklusteede ja ühistranspordi jaoks vajaliku taristu rajamiseks,” ütles ameti liikuvusekspert Kadi Pihlak. Suurema osa kulutustest ka