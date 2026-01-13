Haapsalu vehklejaile kaks hõbemedalit

Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit
0:00 / 1:3
En Garde Noormeeste võistkond. Foto erakogu.
Nädalavahetusel Sakus peetud Eesti U17 meistrivõistlustelt tõid Haapsalu klubi En Garde vehklejad ära kaks hõbedat ning võistkondliku pronksi.
Neidudest sai teise koha Gedi-Loore Teral ja noormeestest Kristo Kaus. Mia Delisa Mäemurd sai neidudest 26. koha, Elisabeth Kruusamäe 28. koha, Karolina Vau 32. koha, Heleriin Jürjer
