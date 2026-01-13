TS Laevad tegi mullu rekordaasta

Leiger väljumas Rohuküla sadamast. Foto: Urmas Lauri

TS Laevade 2025. aasta reisijate ja sõidukite arv Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaliinidel oli tegevusajaloo suurim, reisijaid oli 1 protsent ja sõidukeid 3 protsenti enam kui aasta varem.

„Suursaared on aasta aastalt järjest populaarsemad sihtkohad ning sarnaselt eelmisele aastale võisime juba suviste reisijate ja sõidukite numbrite põhjal ennustada järjekordset rekordiaastat,“ ütleb TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Virtsu-Kuivastu liinil kasvas reisijate arv möödunud aastal 2 protsenti 1 815 559 reisijani. See on seni suurim reisijate arv Saaremaa