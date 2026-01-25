Parvlaev Leiger ei sõida rikke tõttu (täiendatud)

Parvlaev Leiger. Foto: Juhan Hepner

Parvlaev Leigri tehniline rike tõi kaasa selle, et laev ei saa alates pühapäevast, 25. jaanuarist Heltermaa-Rohuküla liinil sõita, teatas parvlaevaoperaator TS Laevad.

Parvlaev Leigri kütusesüsteemi rikke tõttu jäid pühapäeval ära kell 13 ja 14.30 väljumised Rohukülast ning kell 13 ja 16 väljumised Heltermaalt.

Kell 14.30 tegi parvlaev Tiiu väljumise Heltermaalt, 16 Rohukülast, 17.30 Heltermaalt, 19 Rohukülast, 20.30 Heltermaalt ja 22 Rohukülast. TS Laevad teatas pühapäeva pärastlõunal, et Tiiu teeb pühapäeva õhtul kell 23.30 lisareisi Heltermaalt Rohukülla.

