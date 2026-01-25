En Garde sai Eesti juunioride U20 meistrivõistlustel võistkondliku hõbeda

Kuula artiklit, 0 minutit ja 52 sekundit
0:00 / 0:52
Julia Trynova. Foto: Juhan Hepner
Laupäeval Sakus peetud Eesti juunioride U20 meistrivõistlustel epeevehklemises sai võistkondliku hõbeda Haapsalu vehklemisklubi En Garde naisjuunioride võistkond koosseisus Julia Trynova, Gedi-Loore Teral, Evelin Põder ja Mia Delisa Mäemurd.
En Garde noormehed said võistkondlikus arvestuses viienda koha.
Individuaalarvestuses oli Haapsalu noormeestest edukaim Kristo Kaus, kes sai turniiril 7. koha. Rico-Janree Ojamu oli 11. ja Joonas Laanesaar 18. Naisjuunioride individuaalvõistlusel oli Julia Trynova 6., Evelin Põder 12., Mia-Delisa Mäemurd 21., Gedi-Loore Teral 25., Lisbeth
