Galerii: Haapsalu alistas jääkeeglis Ühendkuningriigi suursaatkonna

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 48
curling 2026 foto juhan hepner (6)
Jääkeeglivõistlus Väikesel viigil. Foto: Juhan Hepner
curling 2026 foto juhan hepner (43)
Jääkeeglivõistlus Väikesel viigil. Foto: Juhan Hepner
curling 2026 foto juhan hepner (4)
Jääkeeglivõistlus Väikesel viigil. Foto: Juhan Hepner
Laupäeval peeti Haapsalu Väikese viigi jääl šoti peoga traditsiooniliselt kaasas käiv jääkeeglivõistlus. Esinduskohtumises läksid vastamisi Haapsalu linnavalitsus ja Ühendkuningriigi suursaatkond ning rahvaturniiril lõi kaasa 19 võistkonda.
Esimese vooru võitis esinduskohtumises suursaatkonna võistkond, aga teise vooru Haapsalu linnavalitsus, m
