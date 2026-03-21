Linn pikendab saunalepingut veelgi

Linnasaun asub Tamme 21 majas. Foto Malle-Liisa Raigla

Linnavalitsus otsustas pikendada linnasauna lepingut aasta võrra. Eelmisel nädalal langetati otsus pikendada eelmise aastaga lõppenud saunalepingut tagasiulatuvalt poole aasta võrra, aga sel nädalal otsustati sama lepingut pikendada aasta lõpuni.

„Ujula läheb rekonstrueerimisele, saunateenus peab jätkuma,” ütles Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir. Kas ujula remondi tõttu saunas ka rohkem inimesi käima hakkab, Aedviir ennustada ei osanud.

Aselinnapea sõnul polnud linnavalitsusel teenuse lõpetamist nagunii plaanis, kuid nüüd on uue lepingu sõlmimiseks rohkem