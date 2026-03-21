Poole aastaga on suitsusaunade arv kahekordistunud

Suitsusaunade üle-eestilisel loendusel on aastaga kirja saanud tuhat suitsusauna, neist 13 Läänemaal ja Lääneranna vallas.

Poole aastaga on kirja pandud saunade arv Läänemaal kahekordistunud: septembri lõpus oli üles antud neli suitsusauna Läänemaal ja kaks Lääneranna vallas. Nüüd on Läänemaal kirja pandud kümme suitsusauna, neist kaks Vormsil. Läänerannas on kogutud andmetel kolm suitsusauna.

Vanim Läänemaal üles antud saun on Vedra külas ja selle ehitusaastaks on kirjutatud 1895. Kirjelduse järgi on saun säilinud algsel kujul seest ja väljast. Ainus erand on saunamajale