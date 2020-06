Galerii: Seljakülas köeti võidupäeva puhuks suitsusauna

Jaanilaupäeval Seljaküla külaplatsil tänavu lõket ei süüdatud, võidupüha tähistati suitsusaunaõhtuga.

23. juuni ennelõunal, kella 11 paiku valitses Seljaküla kunagise koolimaja kohas vaikus. Tuttuue laastukatusega palkmaja külje all lösutavas tiigis sulpsasid vaid konnad. Lämbe jaanilaupäev ehk võidupüha.

Veerand tundi hiljem oli külaplats tegevust täis. Taimo Türnpu koos rattal kohale kihutanud poeg Madisega harutas lahti lipu, koos tõmmati see vardasse. “Veidi hiljaks jäime,” nentis isa Taimo. Aga pole hullu, lipp lehvis laisas tuules kenasti.

Taimo haaras saunamademelt ämbrid ning esimeseks tööks oli saunakütjatel katel vett täis vedada. Tuli olla tähepepanelik, et ämbrit ammutades sinna konni ei satuks. Konnad omakorda annavad märku, et tegemist on puhta ja elujõulise keskkonnaga.

Veel veerand tundi hiljem pööras suurelt teelt paraja kimaga sisse veel üks auto. “Kaur paneb hullu!” hõiskas Madis.

Kaur Järve oli kolmas mees, kes end eile saunakütmisele pühendas. Ja mitte ainult kütmisele, sest nii leiliruum, eesruum kui ka trepimade tuli prahist korralikult puhtaks pühkida. Siis on saunalistel mõnusam paljajalu tiiki tormata.

“Siin on ikka üle kümne matsi sees olnud korraga, aga siis hakkab kitsaks jääma,” ütles Taimo esimest ahjutäit täis ladudes.

“Paarkümmend on ikka õhtu jooksul läbi käinud,” lisas lavaalust harjaga vuntsinud Kaur.

“Kui arvestada, et külas on 34 elanikku ja kui vähemalt 15 kohal käib, on see ülikõva protsent,” nentis Taimo.

....

Fotod: Urmas Lauri

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!