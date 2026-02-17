Ormsö ei naase veel liinile

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 0:45

Vormsi saare ja mandri vahet ühendust pidav laevafirma Kihnu Veeteed teatas teisipäeva õhtul, et parvlaev Ormsö veel liinile ei naase.

Teisipäeva õhtul teatas laevafirma, et seoses tehnilise rikke ja varuosa tarneaja tõttu on tühistatud parvlaev Ormsö kõik 17-18. veebruari väljumised Svibyst ning Rohukülast. Väljumiste info neljapäeva, 19. veebruari kohta täpsustatakse hiljemalt 18. veebruaril kell 19.

Parvlaevaühendus Vormsiga katkes 6. veebruari õhtul, mil Ormsö jäi rikke tõttu Rohuküla kai äärde seisma. Praegu on ainus ühendus saarega pühapäeval avatud ametlik jäätee.

