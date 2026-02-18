Tõnu Mertsina: inflatsiooni aeglustumine jätkub

Kuula artiklit, 3 minutit ja 21 sekundit 0:00 / 3:21

Tõnu Mertsina

Tarbijahinnad saavutasid Eestis tipu möödunud aasta augustis ja on sealt alates allapoole liikunud. Kuigi tänavu jaanuaris tegi hinnakasv kuises võrdluses 1% tõusu, jätkus aastases võrdluses selle aeglustumine (3,7%).

Jaanuari inflatsiooni kergitas peamiselt kallinenud elekter

Kuises võrdluses mõjutasid hinnakasvu enim kallinenud elektriga kerkinud eluasemehinnad, kuid ka toiduhindade tõus andis suurema panuse. Need kaks komponenti moodustasid üle 40% kogu tarbimiskorvi kuisest kallinemisest.

Aastases võrdluses oli suurim mõju toiduhindade 6% kasvul, millele järgnesid eluasemega seotud hindade 5,6% ja tervishoiuhindade 11,7% tõus. Tervishoiuhindade kiire kasvu taga oli möödunud aasta kevadest jõustunud uus teenuste hinnakiri, mille mõju taandub hinnaindeksist välja tänavu aprillis. Nii toidu- kui

