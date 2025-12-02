Tõnu Mertsina: majandus kasvas peamiselt maksude mõjul

Eesti majandus näitas kolmandas kvartalis küll aeglast kasvu (0,9 protsenti) – mis vastas ka meie ootustele –, kuid selle taga oli peamiselt valitsemissektori ja maksude (eriti käibemaksu) laekumise mõju.

Erasektori lisandväärtus tervikuna kahjuks ei kasvanud, kuid tegevusalade järgi on pilt väga erinev. Enim toetasid majanduskasvu töötlev tööstus, energiatootmine ja kinnisvaraarendus, samas kui suurim pidur oli lisandväärtuse langus hulgi- ja jaekaubanduses ning transpordisektoris.

Vaatamata kaubanduspingetele maailmas on välisnõudlus tasapisi kosumas. Nii jätkus kolmandas kvartalis kaupade ekspordi mõõdukas neljaprotsendine kasv, mis lükkas tagant ka töötlevat tööstust. Teenuste eksport tegi aga kaheksaprotsendise tõusu, millest suuremat kasvu nägime kolm aastat tagasi.

Kuigi kaupade ja teenuste eksport kokku kasvas kuus protsenti, tuli umbes sama tempoga järele ka im