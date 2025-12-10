Tõnu Mertsina: Eesti kaupade turuosa Euroopas suureneb

Oktoobris kaupade eksport Eestist küll suurenes 5%, kuid seda kasvu vedas tugev reekspordi kasv ning Eesti päritolu kaupade eksport vähenes hoopis 3%. Tegemist oli sel aastal juba neljanda languskuuga. Samas oli oktoobrikuise vähenemise taga paljuski möödunud aasta kõrge võrdlusbaas. Tänavu 10 kuuga on kaupade eksport Eestist suurenenud ligi 7%, Eesti päritolu kaupade eksport aga 3%.

Enim mõjutas oktoobrikuist Eesti päritolu kaupade ekspordi langust teravilja ja mobiilsidese