Tõnu Mertsina: Eesti majandus kosub tasapisi

Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist

Statistikaameti täna avaldatud esimese kvartali SKT kasv – aastases võrdluses 1,3 ja kvartali võrdluses 0,6 protsenti – vastas meie ootustele. Kuigi need arvud näitavad, et Eesti majandus kosub tasapisi, mõjutab selle väljavaadet Lähis-Idas toimuv sõda.

Aasta esimestel kuudel oli pilt sektorite lõikes üsna erinev. Jaekaubanduse maht kasvas esimeses kvartalis seitse protsenti ning ka Swedbanki kaardimaksed viitasid sellele, et inimesed on hakanud rohkem kulutama. Tarbimise kasvu toetab tänavu peamiselt aasta alguses jõustunud maksuküüru kaotamine koos kõrgema maksuvaba tulu kehtestamisega. Kuigi sõja puhkemine Lähis-Idas on majapidamiste kindlustunnet nõrgendanud, on see tuge