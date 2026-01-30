Tõnu Mertsina: Eesti majanduse hoovõtt uueks kasvutsükliks on olnud aeglane  

Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist

Statistikaameti täna avaldatud möödunud aasta neljanda kvartali SKP kiirhinnang oli küll veidi alla ootuste, kuid mingit erilist üllatust ei pakkunud – aastases võrdluses kasvas see 1% ja kvartali võrdluses jäi samale tasemele. Aasta jooksul kokku kasvas aga Eesti majandus 0,5% (meie prognoos oli 0,6%). Samas, kuna tegemist on kiirhinnanguga, võib see täpsustatud arvestustega veel mitmel korral muutuda.

Ekspordikasv aasta viimases kvartalis aeglustus

Kuigi möödunud aasta viimase kvartali esimesel kahel kuul näitas tööstustoodang tervikuna paremat kasvu, kui kolmandas kvartalis, jäi see siiski võrdlemisi nõrgaks. Eesti peamise kaupu eksportiva majandusharu – töötleva tööstuse – tootmismaht kasvas aga umbes samas tempos nagu kolmandaski.