Tehnikaülikool tunnustas Kaja Engmani stipendiumiga

Haapsalu põhikooli õpetaja Kaja Engman. Foto: tehnikaülikool

Tallinna tehnikaülikooli rengufond andis esimest korda välja stipendiumid silmapaistvatele matemaatika-, füüsika-, keemia- ja loodusteaduste õpetajatele. Läänemaalt sai tunnustuse Haapsalu põhikooli õpetaja Kaja Engman.

Arengufondi juht Elinor Tomingu sõnul sündis fond isiklikust soovist, et kõigil lastel, sõltumata kooli asukohast, oleksid innustavad ja professionaalsed õpetajad.

„Ma tahan, et minu tütardel ja ka teistel lastel, kes õpivad maakoolides, oleksid ägedad õpetajad. Reaalained kujundavad süsteemse mõtlemise ja probleemilahendusoskuse, mis on vajalik igas eluvaldkonnas,“ ütles Toming.

Reaalainete õpe