Parvlaeva rike hoiab Vormsit ühenduseta

Parvlaev Ormsö Rohuküla sadamas. Foto: Juhan Hepner

Ormsö peamasina turbo remondiks vajaliku varuosa tarneraskused tähendavad seda, et Vormsi saar on vähemalt selle nädala lõpuni laevaühenduseta.

Vormsi ja mandri vahelist laevaliini haldav Kihnu Veeteed on tühistanud kõik Ormsö reisid kuni selle nädala lõpuni. Kas laev esmaspäevast, 16. veebruarist liinile pääseb, seda lubas ettevõte täpsustada oma kodulehel pühapäevaks.

Varuosa tarne võtab aega

Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel ütles, et vajaliku varuosa tarne võtab paraku aega, sest laeva peamasina tootja esindaja peab selle hankima väljastpoolt Eestit.